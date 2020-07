Alexandre Astier : Le roi de Kaamelott est papa pour la 7e fois !

La table ronde va avoir besoin d'une nouvelle chaise ! Sur son compte Instagram, Alexandre Astier vient d'annoncer une nouvelle légendaire. Il y a quelques heures, le 20 juillet 2020, le comédien de 46 ans a accueilli un nouveau petit garçon dans la famille. Pour le prénom, il est allé piocher ailleurs que dans les récits de troubadours. Il a préféré un autre livre... la Bible ! "Isaac est né hier...", a-t-il écrit en toute simplicité, en partageant une photographie du bracelet de naissance de son enfant, prise à l'hôpital.

Le nombre de chevaliers autour de la table ronde varie selon les versions. Une chose est sûre : chez Alexandre Astier, il y a sept petites têtes couronnées. Ses cinq premiers enfants - Jeanne, Arianne, Neil, Ethan et James - sont issus de sa relation avec la chef costumière Anne-Gaëlle Daval. Quant à Aaron et Isaac, c'est avec Luna Karys, sa compagne actuelle, qu'il les a eus. S'il parle très peu de sa famille, le réalisateur n'hésite pas à mettre le fruit de ses entrailles en lumière. Dans Kaamelot, Ariane a joué Mehben, Jeanne a incarné Mehgan - les filles de Karadoc et Mevanwi -, Neil a obtenu le rôle d'Arthur enfant et Ethan est apparu dans un rêve.