Alexandre Astier en couple avec la belle Luna Karys : rares confidences sur leur vie de famille

Plus que quelques heures à attendre pour les inconditionnels de Kaamelott ! Le 21 juillet 2021, sortira enfin en salles le Premier volet de l'adaptation au cinéma de la série culte. Un long-métrage bien sûr réalisé par Alexandre Astier et qui sort près de douze ans après la fin de l'aventure sur M6. En pleine tournée de promotion, le réalisateur et comédien de 47 ans a accordé une nouvelle interview au journal Libération du 20 juillet. Un entretien auquel sa compagne a pris part.

Depuis plusieurs années maintenant, Alexandre Astier partage sa vie avec la comédienne Luna Karys. Un couple qui s'épanouit en toute discrétion et qui partage deux jeunes enfants : Aaron (3 ans) et Isaac (1 an). "Ses enfants, c'est toute sa vie, Luna Karys a-t-elle commenté auprès de nos confrères. Ils sont copains, ils ont le même mode de communication. En fait, c'est un enfant pour tout, pour la nourriture, pour les fringues... Il a peur des choses d'adulte. Il s'en protège."

L'interprète du roi Arthur a également cinq autres enfants nés de sa précédente union avec Anne-Gaëlle Daval (une cheffe costumière qui a travaillé sur la série Kaamelott) : Jeanne (21 ans), Ariane (20 ans), Neil, Ethan et James. Le public connaît déjà les quatre aînés de la fratrie puisqu'ils ont déjà fait des apparitions dans la série de leur célèbre papa. Des premiers rôles qui leur ont visiblement donné le goût du métier puisque tous les quatre ont entamé des carrières de comédiens à leur tour, non seulement après leur père, mais également après leur grands-parents : Lionnel Astier et Joëlle Sevilla.