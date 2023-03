Anne Girouard (Kaamelott) changée : nouvelle apparence et vie bouleversée pour la mère de famille

C'est une série qui s'est arrêtée en 2009 et pourtant, elle continue de vivre à travers ses millions de fans, marqués par l'humour et les phrases cultes qui la composent. En 2005, Alexandre Astier lance Kaamelott sur M6, une série basée sur les légendes arthuriennes dans laquelle il incarne le fameux Arthur, roi de Bretagne. S'il fait confiance à ses proches pour les autres rôles, à l'image de son père Lionnel Astier, de sa mère Joëlle Sevilla ou encore de son frère Simon, il a choisi Anne Girouard pour incarner sa femme à l'écran. Un rôle qui va définitivement marquer la carrière de l'actrice, aujourd'hui âgée de 47 ans et qui a repris son rôle en 2021 pour la sortie du film, Kaamelott : Premier Volet.

Si elle se fait plus discrète ces derniers temps, Anne Girouard était l'invitée de Chez Jordan, ce vendredi 31 mars sur C8 et on a pu se rendre compte que l'actrice née à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) a bien changé depuis la fin de la série ! Radieuse, les cheveux blonds, elle se porte à merveille et semble très heureuse dans sa vie. Elle a d'ailleurs évoqué sa vie privée, elle qui se fait très discrète sur le sujet. Mère de deux enfants, elle fait une grosse révélation à l'animateur de l'émission. "En fait, je ne suis plus avec le papa de mes enfants", révèle celle qui est désormais une mère célibataire.

C'est des métiers compliqués parce qu'effectivement parfois on part très longtemps

Jordan De Luxe cherche alors à savoir si sa célébrité a pu avoir un rôle dans sa rupture et si Anne Girouard se montre plutôt hésitante au début, elle finit par répondre. "Peut-être... peut-être un peu (...) C'est des métiers compliqués parce qu'effectivement parfois on part très longtemps, on n'est pas là pour s'occuper des enfants", explique-t-elle, avant de conclure en tempérant ses propos : "Mais la célébrité en tant que telle, je ne pense pas que ce soit un problème."

Devenue proche d'Alexandre Astier après plusieurs années à le côtoyer sur le tournage de la série, Anne Girouard n'a que des compliments pour l'acteur et réalisateur de 48 ans. "Je me sens en sécurité avec lui", indique-t-elle, avant de parler de leur relation aujourd'hui : "On se voit quand on travaille ensemble et à chaque fois j'ai beaucoup de plaisir à le voir, je l'aime beaucoup."