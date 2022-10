"Soit pute, soit sorcière" : Audrey Fleurot face aux préjugés sur les rousses, elle balance...

Elle est de retour sur nos petits écrans dans la série Les Combattantes, le lundi 10 octobre 2022. Dans ce programme historique inédit signé TF1, Audrey Fleurot incarne Marguerite, une prostituée suspectée d'être espionne durant la périlleuse période de la Première Guerre mondiale. Si sa filmographie est longue, riche, et qu'elle a interprété des rôles très différents, de la loufoque fée Morgane dans Kaamelot à la virulente détective improvisée dans HPI, la comédienne n'a pas eu l'air étonnée à la réception de ce nouveau script.

Selon l'actrice de 45 ans, sa couleur de cheveux pousserait les réalisateurs à la choisir pour incarner des personnages très spécifiques. "Quand on est rousse, on est soit pute, soit sorcière, explique-t-elle dans les pages du magazine Télé Star. C'est très fort dans l'imaginaire collectif et ça me va très bien car ce sont souvent les personnages les plus intéressants, en tout cas pour moi." C'est avec un certain plaisir, donc, qu'Audrey Fleurot s'est glissée dans la peau d'une prostituée des années 1900. D'autant que le tournage a été organisée de manière à ce que personne ne se sente mal à l'aise, qu'importe le sujet de la scène.

Ce n'est pas moi que l'on filme, c'est le personnage

"On essaie toujours de chorégraphier un minimum la séquence et d'en parler avec son partenaire, raconte la compagne de Djibril Glissant. Il faut que cela reste simple et léger. Comme les scènes ne sont pas impudiques et qu'elles sont toutes justifiées, je n'en garde pas un souvenir difficile. Et puis, ce n'est pas moi que l'on filme, c'est le personnage. Depuis l'arrivée de Netflix, on ne peut pas nier que les codes ont changé. Le bordel, il faut qu'il ressemble à un bordel, on ne peut pas se moquer des gens. Sans être crash ou vulgaire, il faut que ce soit concret. Nous ne sommes pas dans une image romanesque de la prostituée." Pour découvrir cette surprenante performance d'Audrey Fleurot, rendez-vous, donc, sur TF1 le 10 octobre 2022...

