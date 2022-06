Audrey Fleurot heureuse des audiences monstres d'HPI, elle annonce le tournage de la 3e saison !

Elle ne va pas en rester là ! A peine la saison 2 de la série HPI terminée, Audrey Fleurot a pris la parole pour s'adresser directement aux fans. La comédienne en a profité pour remercier les téléspectateurs avant de teaser le lancement de la prochaine saison dont le tournage va commencer. Et on peut dire que l'enthousiasme était de mise !

La jolie rousse a été touchée par la réussite de la dernière saison d'HPI, où elle incarne une femme de ménage aux capacités intellectuelles hors du commun, un don qu'elle met au service de la police pour résoudre les affaires des plus sordides. Forte de son succès, avec pas moins 8 millions de téléspectateurs ce jeudi devant leur écran, Audrey Fleurot ("Engrenages", "Le bazar de la charité'') a lâché une vidéo pour remercier les fidèles du programme.

"C'était pour dire merci merci merci d'être venus parce que cette fois il faisait chaud, les terrasses étaient ouvertes donc merci d'être venus ça nous fait trop plaisir", a déclaré l'actrice dans une robe violette. Pour ne pas laisser l'euphorie retomber, l'actrice a annoncé dans la foulée le tournage de la prochaine saison. "Et dans 10 jours on repart au charbon, on entame la saison 3", a-t-elle affirmé avant de remercier encore une fois le public.