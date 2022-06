HPI, la série phénomène avec Audrey Fleurot rapporte des sommes délirantes !

Clap de fin pour la saison 2 de HPI. Après plusieurs semaines de diffusion sur TF1, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les derniers épisodes de la série policière avec Audrey Fleurot ce jeudi 16 juin 2022 sur TF1. Comme pour la saison 1, ils ont été fidèles au rendez-vous et sont en moyenne 9,87 millions de téléspectateurs à se réunir devant leurs écrans tous les jeudis, ce qui représente 44% du public. Un score très haut et impressionnant qui permet de confirmer que HPI est un phénomène. L'an passé, la fiction comptait 11,5 millions de fans mais il faut rappeler que la France était alors soumise à une période de couvre-feu.

La Une ne peut qu'alors être satisfaite de ce succès télévisuel, d'autant plus que cela lui rapporte gros. Avec d'aussi bonnes audiences, la chaîne a même revu ses tarifs publicitaires. D'après Le Parisien, "pour ce final, le spot de publicité (de 30 secondes, ndlr) atteint jusqu'à 165 000 euros bruts". Une somme folle pour un programme qui n'a rien à voir avec le sport. Pour la saison 1, TF1 était déjà allée jusqu'à facturer 147 000 euros.

"C'est un peu cher mais les annonceurs suivent car ils profitent de la puissance d'audience. Dans une période où la télévision perd de sa durée d'écoute, peu de programmes cartonnent à ce point. En outre, cette série attire un public jeune et familial, très recherché, alors que beaucoup de fictions sont regardées par les plus âgés", a jugé Philippe Nouchi, de Publicis Media.

Une saison 3 a tout naturellement été commandée et sera prochainement tournée. En attendant, c'est à l'étranger que les aventures de Morgane Alvaro sont attendues. Et pour cause, la série est exportée un peu partout dans le monde. "HPI est probablement la série française la plus largement vendue à l'étranger actuellement, dans 105 territoires désormais. Nous l'avons, par exemple, vendue au Japon, en Amérique latine, ce qui n'est pas évident pour une production française... Et la plupart des acheteurs ont mis une option pour la saison 3", a annoncé Leona Connell, directrice commerciale des ventes dans le monde chez Newen qui la distribue.

HPI, le final, ce jeudi 16 juin dès 21h10 sur TF1