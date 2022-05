Audrey Fleurot sein nu : cette superbe photo qu'elle assume totalement

Audrey Fleurot a repris son rôle - et les looks uniques ! - de Morgane Alvaro dans la série HPI, dont la saison 2 est actuellement diffusée par TF1. La comédienne est devenue une figure populaire auprès du grand public après avoir longtemps joué sur petit et grand écran de manière plus discrète. A une époque, elle se permettait même de poser sein nu dans Lui.

En effet, l'actrice aujourd'hui âgée de 44 ans a posé pour le magazine en 2016. On pouvait ainsi la voir enveloppée en partie dans une veste en fourrure Sprung et photographiée par Mark Seliger. Questionnée à l'époque sur pourquoi elle avait accepté un shooting dénudé, Audrey Fleurot répondait alors : "Ça, c'est pour faire plaisir à l'ado ingrate que j'étais et qui n'aurait jamais envisagé de faire la couverture du Lui un jour !" Elle jurait que, plus jeune, elle avait eu des problèmes de poids, pesant 30 kilos de lui.

Audrey Fleurot, que les téléspectateurs peuvent aussi retrouver dans le programme humoristique LOL : qui rit, sort ! sur Amazon Prime Video, ajoutait au passage que ce shooting avait aussi ravi son metteur en scène, à savoir Frédéric Beigbeder, ex-directeur de la rédaction de Lui et son réalisateur dans le film L'Idéal. "Ça m'apprendra à ne jamais lire les lignes en petits caractères à la fin des contrats."

Cette séance photo, Audrey Fleurot ne la regrette pas, même des années plus tard, même en étant devenue maman d'un petit garçon. "J'en ai un très bon souvenir, vraiment. Je me dis, voilà, je l'ai fait. Vraiment, c'était psychanalytique pour moi", disait-elle ainsi dans l'émission Sept à Huit. "J'avais un challenge personnel où je me suis dit, si on avait dit à la fille de 14 ans 't'inquiète pas, là, tu galères, c'est dur, mais dans quelques années, on te proposera de faire la couverture de Lui' ! Je l'ai vraiment fait pour moi en fait, et pour me ré-harmoniser avec ces années qui ont été vraiment, vraiment, difficiles", ajoutait la star.

