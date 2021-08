Audrey Fleurot maman : comment son fils Lou l'a mise dans l'embarras...

Les enfants de stars, comme tous les autres, peuvent se montrer très capricieux ! Audrey Fleurot a expliqué que son fils, Lou, 6 ans, a bien essayé de tirer profit de la notoriété de sa maman. La comédienne, que l'on a pu voir à l'écran dans Le Bazar de la Charité, Intouchables, Un Village français ou encore Engrenages, a raconté une anecdote très drôle à propos de son garçon.

Celle qui partage la vie du réalisateur Djibril Glissant, papa de son fils, confiait à Télé Mag : "Une fois, à Disneyland Paris, il se vantait : 'On ne fait pas la queue parce que ma mère est connue'. J'avais trop honte. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de la ramener. J'essaie de démystifier cela".

Audrey Fleurot a également révélé qu'elle était très proche de son enfant, allant même jusqu'à lui faire découvrir les dessous de son métier d'actrice ! "Il sait très bien ce que je fais parce que je l'ai beaucoup emmené sur des tournages. Il est venu me voir jouer au théâtre plusieurs fois. Il a regardé HPI. Mais le fait qu'il ait conscience de ma notoriété ne me plaît pas des masses", a-t-elle déclaré dans les colonnes du magazine.

Audrey Fleurot, maman cool

La jolie rousse affirmait lors d'une longue entrevue dans Paris Match, en avril dernier, qu'elle souhaitait apprendre à son fils à se débrouiller seul, malgré son jeune âge,, mais aussi à lui laisser sa liberté ! "Etant petite, je me suis ennuyée et je sais à quel point l'ennui permet le rêve et nourrit la créativité. Pourquoi les stimuler sans cesse, les rendre performants ? Moi ça m'angoisse. Je ne force pas mon fils à suivre des cours d'anglais ou de piano. J'ai envie qu'il prenne son temps", assurait-elle.