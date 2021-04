Audrey Fleurot dans HPI, un succès d'audience historique : pourtant, elle n'était pas convaincue...

Voilà ce qui s'appelle un beau démarrage ! Le 29 avril 2021, TF1 a lancé sa nouvelle série HPI avec la populaire actrice Audrey Fleurot en tête d'affiche. La diffusion des deux premiers épisodes a réuni un grand nombre de curieux puisque 9,3 millions de téléspectateurs (38,4% de parts de marché) étaient devant leurs écrans. Un véritable record pour la chaîne ! Pourtant, la star de la série n'était que moyennement convaincue au moment de recevoir le scénario...

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, le 22 avril dernier, la jolie rousse de 43 ans a expliqué : "C'est la première fois que j'arrive aussi en amont sur un personnage. J'ai lu un premier projet qui ne m'enthousiasmait pas mais le personnage m'est resté... Elle faisait écho à plein de choses, et je sentais que je pourrais me l'approprier et en faire un peu mon clown." Finalement, Audrey Fleurot s'est personnellement investie dans la création de son personnage, celui de Morgane, une mère célibataire et femme de ménage avec un HPI (Haut Potentiel Intellectuel), qui rejoint la police lilloise en tant que consultante.

"Je voulais l'emmener vers la comédie, ce qui n'était pas prévu au départ, l'actrice des films Intouchables et Divorce Club s'est-elle souvenue. Je leur ai dit : 'Ce personnage me botte, il me reste en tête, je pense que je ferais ça bien... mais je veux que les enquêtes soient bien ficelées.' Et j'ai demandé à participer à l'écriture." Finalement, Audrey Fleurot s'est glissée dans la peau d'un personnage haut en couleur, "une grande gueule mais elle est aussi attachante, généreuse et avec une forme de chaleur un peu maladroite". Une recette qui a finalement fait ses preuves, en témoigne les audiences historiques de jeudi soir ! A voir si l'essai sera confirmé le 6 mai prochain, avec la diffusion de deux nouveaux épisodes.