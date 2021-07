Audrey Fleurot amoureuse de Djibril Glissant : pourquoi elle ne l'épousera jamais

Elle transforme tout ce qu'elle touche en or. Après avoir crevé l'écran dans Engrenages sur Canal +, Audrey Fleurot est la tête d'affiche de la série évènement HPI, véritable carton d'audience sur TF1 ces derniers mois. Une consécration pour l'actrice, dont la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Outre la télévision, la belle rousse a également tourné au cinéma et on l'a notamment vu dans Les Gazelles où elle partage l'affiche avec Camille Chamoux etFranck Gastambide. Un film que vous pourrez retrouver le 22 juillet 2021 sur TMC.

Si tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle, Audrey Fleurot vit également une très belle romance dans le privé. En couple depuis plusieurs années avec le réalisateur Djibril Glissant, elle a donné naissance à leur premier enfant en novembre 2015. Un petit garçon prénommé Lou que l'actrice ne voit pas autant qu'elle l'aimerait à cause de son métier. Les deux amoureux sont plutôt discrets à propos de leur relation, même si Djibril s'est récemment confié sur leur idylle. Mais malgré leur longue relation, les deux tourtereaux ne se sont jamais mariés.

Je sais que les femmes ont besoin d'être des princesses, (...) mais ça ne m'a jamais fait fantasmer

Audrey Fleurot s'est déjà exprimée sur ce sujet pour Paris Match en 2014, et lorsqu'on lui demande les raisons pour lesquelles elle n'a toujours pas la bague au doigt, la réponse est catégorique. "Je sais que les femmes ont besoin d'être des princesses pour un jour, d'avoir une belle fête dont elles seraient le centre, mais ça ne m'a jamais fait fantasmer", indique-t-elle.

Voilà qui a le mérite d'être clair et si on y ajoute qu'elle trouve "bizarre" le fait de changer de nom, on peut dire que l'institution du mariage n'est clairement pas faite pour celle qui était du côté de Disneyland il y a quelques semaines.