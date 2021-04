Audrey Fleurot : Maman absente pour son fils Lou, mais "rock'n'roll"

Lou est le fruit de l'amour de l'actrice pour le réalisateur Djibril Glissant. Lors d'une interview accordée à Magic Maman, Audrey Fleurot s'était exprimée sur le choix du prénom de Lou. "Lou, c'est le seul prénom de la short-list sur lequel nous étions d'accord, avec le papa. Au total, il y en avait trois d'inscrits. Lou est un prénom qui nous tenait à coeur depuis longtemps, surtout dans une version masculine anglo-saxonne", avait-elle expliqué. Le principal est d'être tombé d'accord au moins sur un.

S'agissant du personnage atypique qu'elle incarne dans HPI, Audrey Fleurot voit un rapprochement à faire avec sa propre personne. "J'ai l'impression que, parmi tous les personnages que j'ai interprétés, c'est le plus proche de moi. (...) A plein d'égards, elle entre en résonnance avec ce que je suis, reconnaît l'actrice. Avec elle, je vais pouvoir me nourrir d'éléments personnels. Son côte sale gosse me parle énormément, sa provocation, et cette hypersensibilité dissimulée derrière une apparence très voyante. Je suis passée par ces phases-là."