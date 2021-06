Audrey Fleurot, Charlotte Gainsbourg et Camille Cottin à Disneyland Paris pour un week-end magique

Du beau monde à Disneyland Paris ! Pour célébrer comme il se doit la réouverture de l'hôtel New York, qui avait fermé ses portes en 2019 pour se refaire une beauté, les célébrités étaient au rendez-vous samedi 26 juin 2021. Au milieu des héros costumés du parc d'attraction, les plus chanceux ont notamment pu croiser la route d'Audrey Fleurot. Dans un look casual, la comédienne de 43 ans a pris la pose à côté de Spiderman ! Enfin un peu de repos (et des sensations fortes !) après une année intense pour la jolie rousse, qui enchaîne les tournages à vitesse grand V et a surtout battu tous les records avec la série événement HPI.

L'actrice a eu l'occasion dans la journée de croiser plusieurs célèbres consoeurs également présentes pour le week-end, comme Camille Cottin (avec qui elle partageait l'affiche du film Les Gazelles en 2014) et Charlotte Gainsbourg. De son côté, l'animateur star Nikos Aliagas était présent accompagné de son épouse, la charmante Tina. Le mannequin Thylane Blondeau, les membres du groupe Lilly Wood and The Prick, Nili Hadida et Benjamin Cotto, le chef Jean-François Piège, le musicien Thibaut Berland (Breakbot) et le chanteur Irfane étaient également de la partie.

Après près de huit mois de fermeture, la présidente de Disneyland Paris a inauguré jeudi 17 juin 2021 la réouverture du célèbre parc d'attractions avec des mesures sanitaires "renforcées", dont le port du masque obligatoire dès 6 ans. Première destination touristique d'Europe, Disneyland a, comme d'autres parcs, beaucoup souffert de la succession de fermetures, réouvertures et fermetures provoquées par l'épidémie de Covid-19 depuis mars 2020. Après une première fermeture entre le 13 mars et le 15 juillet 2020, le parc a dû fermer ses portes à deux autres reprises.

Fermé depuis le 30 octobre 2020, Disneyland Paris a donc rouvert ses portes au public jeudi dernier, mais avec une capacité d'accueil limitée. D'après l'AFP, la jauge actuelle permet d'accueillir 28 000 personnes, contre 40 000 maximum en temps normal.