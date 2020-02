Nikos Aliagas et sa compagne Tina : sortie en amoureux pour Marc Lavoine

La dernière apparition de Nikos Aliagas avec sa femme Tina Grigoriou remontait au 9 novembre 2019, lorsque le couple avait foulé ensemble le tapis rouge des NRJ Music Awards, au palais des Festivals de Cannes. Nikos était aux commandes de la grande cérémonie musicale, comme c'est le cas depuis de nombreuses années.

L'animateur de 50 ans et celle qui lui a offert deux enfants (Agathe en 2012 et Andréas en 2016) étaient de sortie le mardi 4 février 2020. Ils se sont rendus à la générale du spectacle musicale Les Souliers rouges organisée tout spécialement pour la presse aux Folies Bergères, dans le 9e arrondissement de Paris. Le spectacle adapté librement du conte Les Chaussons rouges d'Andersen s'y joue depuis le 31 janvier et jusqu'au 19 avril prochain.

Marc Lavoine est l'auteur de ce spectacle musical qui fait sensation dans la capitale, Fabrice Aboulker en est le compositeur – Marc Lavoine lui doit ses fameux tubes Les Yeux revolver et Pour une biguine avec toi –, Jérémie Lippmann en est le metteur en scène et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile retraitée de l'Opéra de Paris, a été chargée de le chorégraphier.

Les prestations de Loryn Nounay, véritable révélation à la voix cristalline et émouvante repérée sur Instagram, Guilhem Valayé, révélé dans la saison 4 de The Voice, en 2015, et Benjamin Siksou, finaliste de la Nouvelle Star en 2008 ont littéralement conquis Nikos Aliagas et sa compagne. Pour preuve, le commentaire laissé par l'animateur sur sa page Instagram, en légende d'une vidéo de Marc Lavoine recevant une standing ovation. "Bravo @fabriceaboulker et @marclavoineofficiel pour ce conte musical entre rêve et voyage introspectif, bravo @lorynny (a star is born) @guilhemvalaye @benjaminsiksou mention spéciale pour les chorégraphies sublimes de @marieagnesgillot @tamara.fernando mise en scène @jeremielip que de belles choses et que travail fourni... et cette chanson... @perrineaelion vivre ou ne pas vivre... à vivre, à voir, à savourer !", a-t-il publié.

La présence de Nikos Aliagas auprès de Marc Lavoine était tout à fait logique puisque l'animateur et le chanteur sont tous les deux au casting de la saison 9 de The Voice (TF1) actuellement en cours de diffusion sur TF1. Les deux acolytes n'ont pas manqué de poser ensemble durant la soirée, avec leurs moitiés. Pour cette générale, Marc Lavoine était accompagné de son amoureuse, la romancière de 24 ans Line Papin. Tous deux ont partagé une touchante complicité devant les photographes.

Les Souliers rouges, aux Folies Bergères (IXe), du 31 janvier au 19 avril. Billets de 35 à 90 euros.