Nikos Aliagas, Ingrid Chauvin... L'amour sur tapis rouge aux NRJ Music Awards

Il y avait de l'amour dans l'air à la 21e cérémonie des NRJ Music Awards le 9 novembre 2019. Sur le tapis rouge du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, les couples de célébrités se sont succédés affichant tour à tour leur amour et leur complicité. Nikos Aliagas (51 ans) est venu avec sa compagne Tina Grigoriou. Parents d'Agathe (7 ans) et d'Andréas (3 ans), le couple s'est échangé des regards tendres avant le début du grand show. Non loin de là, c'est Clara Morgane qui posait avec son mari Jérémy Olivier. Mariés depuis 2012 (et parents d'une petite fille âgée de 3 ans), ils ont assisté à la remise de trophée qui récompensait les artistes francophones et internationaux.

Couple emblématique, M. Pokora est arrivé avec la chanteuse Christina Milian enceinte de leur premier enfant. Le chanteur de 34 ans a fait une belle déclaration à sa compagne et à sa belle-fille Violet lorsqu'il reçu son prix d'artiste masculin francophone de l'année : "C'est pour vous, love you". Fréderic Diefenthal est venu assister à la cérémonie avec sa compagne Stéphanie. La star de la saga Taxi et de la série Demain nous appartient (TF1) est papa de Gabriel (14 ans, issu de son union avec Gwendoline Hamon) ainsi que d'un petit garçon avec sa nouvelle chérie.

Claudio Capéo s'est rendu à Cannes avec sa compagne. Il avait d'ailleurs dévoilé le visage de celle-ci pour la première fois sur le tapis rouge des NRJ Music Awards en 2016. L'artiste de 33 ans est papa de deux enfants (César, 5 ans et un enfant né en avril 2019 dont il n'a pas dévoilé le sexe). Radieuse, Ingrid Chauvin a partagé de tendres baisers à son mari Thierry Peythieu. Enfin, Chris Marques (41 ans) a fait son apparition avec sa compagne Jaclyn Spencer. Le célèbre juré de Danse avec les stars s'est fiancé à cette championne du monde de danse standard britannique en 2007. Elle est d'ailleurs chorégraphe pour l'émission Danse avec les stars version britannique. De leur union est né Jackson (né le 18 octobre 2016). Un red carpet définitivement placé sous le signe de l'amour !