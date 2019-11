NRJ Music Awards 2019 : Angèle et Bigflo et Oli triomphent

Ils ont été les artistes les plus récompensés lors de la 21e cérémonie des NRJ Music Awards qui s'est déroulée le 9 novembre 2019. Le duo toulousain Bigflo et Oli ainsi qu'Angèle ont fait honneur au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes en interprétant leurs titres phares. Ils ont chacun reçu deux prix.

Angèle aux NRJ Music Awards le 9 novembre 2019 à Cannes.

Bigflo et Oli aux NRJ Music Awards le 9 novembre 2019 à Cannes.

Le Palmarès complet de la soirée

- Révélation francophone de l'année : Bilal Hassani - Révélation internationale de l'année : Billie Eilish - Duo/Groupe francophone de l'année : BigFlo et Oli - Duo/Groupe international de l'année : Lady Gaga et Bradley Cooper - Artiste féminine francophone de l'année : Angèle - Artiste féminine internationale de l'année : Ariana Grande - Artiste masculin francophone de l'année : Matt Pokora - Artiste masculin international de l'année : Ed Sheeran - Chanson francophone de l'année : Tout oublier - Angèle et Roméo Elvis - Chanson internationale de l'année : Señorita - Camila Cabello et Shawn Mendes - DJ de l'année : DJ Snake - Clip de l'année : Promesses de BigFlo et Oli - Performance francophone de l'année : Ça va, ça vient - Vitaa et Slimane

Pour cette 21e édition, la cérémonie des NRJ Music Awards a été suivie par 4,7 millions de téléspectateurs, soit 23,8 % de parts de marché. Un très joli score qui a permis à TF1 de dominer les audiences de la soirée du 9 novembre 2019.

