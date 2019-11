M. Pokora aux NRJ Music Awards : Ses doux mots à Christina Milian et Violet

Et de 13 pour M. Pokora ! Samedi 9 novembre 2019, le chanteur de 34 ans a agrandi une nouvelle fois sa collection de NRJ Music Awards et conforté son statut de roi incontesté. Nommé dans une seule catégorie cette année, le beau gosse originaire de Strasbourg a raflé l'unique prix qu'il pouvait convoiter : celui d'artiste masculin francophone de l'année.

Opposé notamment à Soprano, Slimane, Kendji Girac ou encore Gims , M. Pokora a une nouvelle fois été sollicité par le public. C'est d'ailleurs pourquoi il attache une si grande importance à la cérémonie des NRJ Music Awards, parce que seuls les votes du public comptent.

Lors de son discours de remerciements prononcé auprès des stars de la série Demain nous appartient (TF1) Ingrid Chauvin et Frédéric Diefenthal, le chanteur a tenu à saluer ses concurrents, et plus particulièrement Slimane qui a écrit et composé son titre Tombé figurant sur son dernier album Pyramide. Puis il a dédié son trophée à Christina Milian et Violet, la fille de 9 ans de la chanteuse et actrice américaine de 38 ans. Elle est née de son mariage passé avec le rappeur The-Dream. "Je dédie ce prix à ma compagne, qui attend un heureux événement et à ma belle-fille Violet. C'est pour vous, love you", a-t-il déclaré. En coulisses, elles ont toutes les deux été touchées par cette délicate attention.

Un peu plus tôt dans la soirée, M. Pokora et Christina Milian, enceinte de leur petit garçon, avaient foulé ensemble le tapis rouge des NRJ Music Awards, la star américaine faisant sensation dans un look transparent signé Balmain.

Fière de la carrière de son compagne, Christina Milian a lui adressé toutes ses félicitations sur Instagram, publiant une photo prise avec Violet avant le début des NRJ Music Awards.