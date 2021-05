HPI : La série d'Audrey Fleurot renouvelée pour une saison 2, les premiers détails !

Ce jeudi 20 mai 2021, TF1 diffuse le grand final de HPI avec Audrey Fleurot dans le rôle de l'extraordinaire Morgane Alvaro. Véritable phénomène depuis son lancement, la série policière a réuni près de 10 millions de téléspectateurs chaque semaine. C'est donc tout naturellement que les producteurs et scénaristes se sont accordés pour commander une seconde saison. Et celle-ci est déjà bien avancée !

"On est en écriture depuis déjà pas mal de temps pour la saison 2 de HPI. Parce que si la série continue et qu'on s'installe dans une saisonnalité, il faut pouvoir être là au rendez-vous d'avril prochain !", a déclaré la co-créatrice Alice Chegaray-Breugnot à Première.

Lors de son interview avec nos confrères, elle en a profité pour livrer quelques détails sur les prochaines aventures de Morgane, cette mère célibataire et femme de ménage avec un HPI (Haut Potentiel Intellectuel), qui a rejoint la police lilloise en tant que consultante. Et cette dernière sera toujours aussi loufoque. "On veut rester dans la comédie, évidemment", promet-elle. Ajoutant que la fiction pourra se permettre d'"aller dans des genres différents", sans toutefois dénaturer le projet. "La seule limite, c'est de trouver des enquêtes où l'humour peut exister. Il ne faut pas quelque chose de trop violent ou de trop dark. On ne veut pas perdre ce qui fait l'âme de HPI."

Pour la saison 2, les équipes de HPI se sont inspirées de séries et films cultes comme Cold Case ou Ocean's Twelve afin de proposer "un concept par épisode". Alice Chegaray-Breugnot a même confié vouloir réaliser un épisode "avec un peu de fantastique ou du surnaturel." Le tout en "s'amusant et en faisant à notre sauce", a-t-elle conclu. Ça promet !

Le final de HPI ce jeudi 20 mai 2021 sur TF1 dès 21h05