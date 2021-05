Audrey Fleurot, une femme "très drôle" : rares confidences de son compagnon Djibril Glissant

"On s'est demandé ce que donnerait un Belmondo au féminin : un personnage populaire, drôle et vif. Avec un côté hors-norme, à la fois mère et un peu irresponsable, pas parfaite, poursuit Djibril Glissant. C'est ce qui la touchait et qui était important pour elle, car elle a eu une chance de sortir de ce qu'on lui demande habituellement." Audrey Fleurot a effectivement vu "le moyen de [s']amuser avec ce personnage", une surprise pour des millions de téléspectateurs, persuadés de la connaître autrement.

HPI fut également la première collaboration entre Audrey Fleurot et son chéri Djibril Glissant. "Il a participé à l'écriture de la série, dans laquelle je me suis également beaucoup impliquée. Nous avons travaillé ensemble pour la première fois et c'était très chouette", avait-elle confié au magazine Nous Deux. La série lui a également permis d'être proche de sa famille, dont elle est souvent éloignée à cause des tournages : "Avec mon métier, je suis souvent physiquement absente, donc tout est exacerbé. (...) Ce qui me rassure, c'est que je vois que mon fils n'est pas malheureux. C'est une situation à laquelle il est habitué depuis sa naissance, et quand je suis là, je m'occupe de lui à 200 %."

