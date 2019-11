Audrey Fleurot révèle l"atout de séduction considérable" de son chéri Djibril

Star de la prochaine série Bazar de la Charité sur TF1, Audrey Fleurot s'est confiée dans les colonnes du magazine Nous deux. À 42 ans, l'actrice du film Intouchables révèle comment elle a rencontré l'homme de sa vie en 2014. Passionnée de danse et plus particulièrement de tango, c'est lors d'un cours que la jolie rousse a croisé le regard de celui qui partage sa vie depuis lors : Djibril Glissant.

Acteur, réalisateur et scénariste, l'homme craque immédiatement pour Audrey et son regard bleu glacier. Elle confie que ce sont les talents de danse de Djibril qui l'ont tout de suite fait fondre. Une discipline que beaucoup d'hommes devraient apprendre selon elle : "Quand les hommes auront compris que la danse est un atout de séduction considérable, ils s'y mettront tous !"

Un coup de foudre instantané sur un tango, connu pour être la danse de l'amour. Addict à cette passion, elle raconte : "En dansant vous pouvez sortir de votre corps, la sensation est très forte, addictive. C'est vertigineux. Certains obtiennent ça avec la drogue, le mysticisme, les sports extrêmes... Moi, c'est le tango !"

De leur amour naît le petit Lou en novembre 2015. Sur sa nouvelle vie de maman, l'ex-star de la série Engrenages avait-elle déclaré au magazine TV Mag en 2017 : "Je travaille beaucoup. Mon petit pousse bien. Il est entré à la crèche, me morve dessus, me ramène tous les microbes que je voudrais éviter, mais, à part ça, tout va bien !" Une maman comblée, amoureuse et heureuse !