Audrey Fleurot rayonnante : elle découvre la rose qui va porter son nom

C'est dans une tenue colorée qu'Audrey Fleurot , qui endossait le rôle de marraine du Festival des jardins de Côte d'Azur, a décidé d'assister à la découverte de cette nouvelle rose. L'actrice était rayonnante dans sa robe composée de rouge, de vert, de violet et de blanc, des couleurs vives qui rappellent la nature et qui inspirent la joie.

Audrey Fleurot a pu admirer une fleur de couleur rouge rosé, née du croisement entre deux styles de roses, la rose Rouge Meilland et la rose petit Trianon. Ce qui caractérise cette fleur, c'est son odeur si particulière, comme l'a remarqué l'actrice "Tu as mis du parfum dessus...C'est fou ce qu'elle sent bon !". Des odeurs de mangue et de citron mélangées à celle de la rose permettent cette senteur si particulière.

"Je suis hyper touchée, très émue. Je la trouve magnifique. J'aime sa couleur, sa forme, son parfum ! Elle arrive à un moment de ma vie où j'ai un jardin, alors que je n'ai toujours eu que des balcons. Je vais en mettre partout!" a déclaré Audrey Fleurot, avant d'inaugurer sa rose en y versant un verre de champagne en compagnie des paysagistes Jean Mus et Mathias Meilland ainsi que du président du conseil départemental Charles-Ange Ginesy.

Le Festival des jardins de côte d'Azur permet au public de découvrir une vingtaine de jardins uniques et éphémères dans neuf communes différentes des Alpes Maritime pendant un mois.

Audrey Fleurot est actuellement la star de la série HPI, très populaire sur TF1 ou elle joue le rôle de Morgane Alvaro.