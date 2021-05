Agathe Auproux sans lunettes avec un look osé et très coloré : les internautes n'en reviennent pas

Nul doute que le look d'Agathe Auproux a également tapé dans l'oeil de son petit-ami, dont l'identité reste un mystère. Et oui, malheureusement pour les plus curieux, la jeune femme de 28 ans a décidé de garder cette partie de sa vie secrète. Elle s'autorise de temps en temps malgré tout à partager des photos de son couple, toujours en prenant soin de cacher le visage de son chéri.

Mieux encore, en octobre 2020, elle a livré des confidences passionnées sur ses sentiments envers lui. "En 2020 purée, j'ai rencontré l'amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu'il me demande en mariage) est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi", écrivait-elle sur ses réseaux. Et d'ajouter avec confiance : "Je suis convaincue de l'aimer pour le restant de ma vie, de tout faire pour qu'il soit le plus heureux des hommes, et que notre but en arrivant sur cette terre était d'être ensemble, un jour. C'est fait."