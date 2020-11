Agathe Auproux en couple et bientôt mariée ? "J'ai rencontré l'amour de ma vie"

Agathe Auproux a trouvé l'homme de sa vie et cette fois, elle en est persuadée ! La chroniqueuse de Touche pas à mon poste est en couple et désire le crier sur tous les toits. Dans le cadre d'une collaboration avec la marque Diesel, la jeune femme de 29 ans a dévoilé un peu plus les secrets de sa nouvelle relation le 31 octobre 2020 sur Instagram. Visiblement très amoureuse, elle a écrit : "En 2020 purée, j'ai rencontré l'amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu'il me demande en mariage) est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi."

Je suis convaincue de l'aimer

Convaincue d'avoir trouvé la perle rare, Agathe a ajouté : "Je suis convaincue de l'aimer pour le restant de ma vie, de tout faire pour qu'il soit le plus heureux des hommes, et que notre but en arrivant sur cette terre était d'être ensemble, un jour. C'est fait." Toujours très bienveillante envers ses abonnés, la journaliste a souhaité à tous ses followers d'avoir la même chance qu'elle et de trouver l'amour, le vrai : "Je vous souhaite à tous de trouver votre personne, celle dont l'unique mission sera votre bonheur."