Agathe Auproux : Son nouveau projet un mois après son départ de TPMP

À la surprise générale, Agathe Auproux annonçait le 4 décembre dernier sur Instagram qu'elle prenait la décision de mettre un terme à son contrat qui la liait à H2O, la boîte de production de Cyril Hanouna. Elle annonçait également son intention de se lancer dans de nouveaux projets sans pour autant en dévoiler plus à ses abonnés.

Aujourd'hui, la belle rejoint le groupe Webedia, afin d'intégrer la nouvelle chaîne baptisée "Le Live" et qui sera lancée dès 2020. Dans une interview accordée au Figaro, Thierry Boyer, l'homme chargé du projet explique : "Ce sera une vraie chaîne généraliste et multi-thématique, qui saura considérer les attentes de tous les jeunes". La chaîne retransmettra 60 heures de programmes diffusés entre 16 heures et minuit, sept jours sur sept et sera disponible en replay sur l'ensemble des réseaux sociaux.

"Le Live" proposera des programmes originaux destinés aux moins de 35 ans et qui seront diffusées sur toutes les plateformes internet comme YouTube, Facebook et Twitch. Toujours selon Thierry Boyer, les sujets abordés iront "au delà de l'humour et du gaming, qui sont un peu les thématiques les plus abordées au niveau digital". En plus de la belle Agathe Auproux, on peut s'attendre à y voir également Guillaume Pley, Kévin Razy et Cyprien Iov. Michel Cymès, Marine Lorphelin (Miss France 2013) et Julien Menielle auront également des chroniques consacrées à la santé. La culture, la musique, le sport et le cinéma seront aussi des thématiques souvent abordées par la chaîne.

Il s'agit donc d'un grand projet auquel Agathe Auproux apportera sa patte d'influence et de chroniqueuse, après avoir passé plusieurs années à officier sur le plateau de Touche pas à mon poste (émission qu'elle avait rejoint en 2017). Même si pour le moment, on ignore encore quel sera son rôle exact sur une telle chaîne, on peut dire que la jeune femme croque la vie à pleines dents après avoir passé une année difficile à se battre contre le cancer. Elle a d'ailleurs raconté son combat contre la maladie dans un livre intitulé Tout va bien et sorti le 16 octobre 2019.