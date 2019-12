Agathe Auproux quitte subitement TPMP : elle explique sa décision soudaine

Quelle année mouvementée pour Agathe Auproux ! Après s'être vaillamment battue contre le cancer, la jeune femme avait réintégré son poste de chroniqueuse au sein de l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) en septembre dernier. Mais ce second souffle n'aura finalement duré que trois mois... Sur Instagram, mercredi 4 décembre 2019, la belle a annoncé son départ définitif de l'émission.

"J'ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec H2O, avec qui j'ai adoré travailler ces (presque!) 3 dernières saisons sur Touche pas à mon poste et Balance ton Post. Février 2017 - Novembre 2019", écrit-elle en légende d'un selfie où elle apparaît vêtue d'un haut léopard. "Comme vous le savez j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie j'étais de retour sur les plateaux... En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets. Bonne fin de saison aux copains. Merci pour tout, et vivement la suite !", conclut-elle sans une once de regret perceptible.