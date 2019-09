Agathe Auproux guérie du cancer : Sa cicatrice visible sur la couv' de son livre

Agathe Auproux est une battante. En mars dernier, la chroniqueuse de Balance ton post et Touche pas à mon poste a révélé à ses abonnés qu'elle était atteinte d'un lymphome. À partir de mi-décembre, elle a donc suivi des séances de chimiothérapie, ce qui lui a valu de devoir porter un cathéter. Son combat, elle l'a partagé jusqu'à sa rémission, fin juin.

"'Rémission complète', a dit le médecin ce matin. Après 6 mois de chimiothérapie, le cancer est donc parti. Je suis guérie. Très émue de partager ça avec vous, comme je l'étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Cette journée est étrange. On l'a tant attendue", a-t-elle écrit sur Instagram. Son combat, Agathe Auproux a souhaité le raconter dans un livre intitulé Tout va bien, dont la sortie est prévue le mois prochain aux éditions Albin Michel.

Mercredi 11 septembre, elle a d'ailleurs dévoilé la couverture. Un portrait de la jeune femme de 27 ans en noir et blanc, visiblement topless, en train de fixer l'objectif d'un air sérieux. On peut clairement voir la cicatrice de son cathéter, porté tout au long de sa maladie. Grâce à ce livre, la belle brune espère aider les personnes qui se battent actuellement contre "les obstacles qui se dressent dans la vie, quels qu'ils soient".

"L'écriture d'un livre est beaucoup plus intimidante, prenante et laborieuse que l'écriture de légendes Instagram. Mais également bien plus belle et gratifiante. Il sort le mois prochain aux éditions Albin Michel.J'ai à la fois peur et hâte que vous le lisiez", a précisé Agathe Auproux. Nul doute que son ouvrage, déjà en pré-commande sur Amazon, connaîtra un franc succès.