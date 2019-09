Agathe Auproux nue sous sa veste pour la rentrée : ses fans adorent

Ce lundi 2 septembre marque la fin des vacances d'été et le début de la rentrée scolaire. Pour les 12,4 millions d'élèves qui découvrent leur nouvelle classe, mais aussi pour tous les journalistes et chroniqueurs des différents talk-shows. Quotidien et TPMP reprennent aujourd'hui, et on aura le plaisir de revoir Agathe Auproux, toujours sur C8. Après s'être battue contre un lymphome, la superbe chroniqueuse fera son grand retour dans l'émission.

"Le 1er septembre 2018, j'étais ultrafatiguée et j'annulais ma présence dans TPMP au dernier moment. Quelques semaines plus tard, découverte du lymphome. J'ai passé près d'un an à l'hôpital et en ce 1er septembre 2019, je suis en bonne santé et de retour, demain [lundi 2 septembre, NDLR] en direct sur C8. Et sans cathéter sous ma peau. Je mesure ma chance", a-t-elle indiqué depuis sa story Instagram. "I'm back, bitches", a-t-elle plaisanté.

Comme toujours lorsqu'elle évoque sa maladie, Agathe Auproux a tenu à remercier ses fans pour leur soutien inconditionnel. "Merci à tous ceux qui m'ont portée cette année. Merci à vous tous pour vos messages. Je sais ce que je vous dois. Et à vous qui menez le combat, sans relâche, contre la maladie, contre vos démons, contre vous-même, contre la cruauté de l'existence, contre l'obscurité, on est ensemble", a conclu celle qui s'apprête à publier un livre sur son expérience du cancer.

Toujours aussi élégante et sûre d'elle, Agathe Auproux a dévoilé une superbe photo d'elle pour accompagner son message. Dans un tailleur sans manches couleur beige clair, elle pose nue sous sa veste. Maquillage discret, style sobre : Agathe Auproux semble en pleine forme pour attaquer sa rentrée. De quoi impressionner ses fans, qui ont hâte de la retrouver à la télévision. "Quelle prestance", "Trop contente de te voir en pleine forme", "On est sur une fraîcheur maximale, quelle rentrée !", peut-on lire. Que de bonnes nouvelles...