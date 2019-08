Agathe Auproux guérie du cancer : ses cheveux repoussent mal, son appel à l'aide

Elle est sortie d'affaire. Après plus de six mois de traitement, Agathe Auproux avait annoncé en juin dernier être en rémission totale de son cancer. La pétillante chroniqueuse de 27 ans avait souffert d'un lymphome, qui avait été soigné par un traitement de chimiothérapie. Hier, elle avait annoncé une grande nouvelle à ses fans, puisque son cathéter lui a enfin été enlevé. Ce 10 août 2019, Agathe Auproux a partagé un petit désagrément dû à la chimiothérapie : les repousses disgracieuses de cheveux.

"Haan ! Je suis éclatée là. Ah ouais, on en est là. Les repousses de cheveux après la chimio c'est ce genre de bails pour vous aussi ? Les gars s'il vous plaît, deux secondes, regardez comment mes bébés cheveux se sont mis aujourd'hui, à la verticale quoi. En toute détente, ils se sont dit que c'était un bon style comme ça. Haan, je suis archi-moche", a-t-elle déclaré sur Instagram, prenant la situation avec le sourire.

Mais Agathe Auproux peut compter sur une communauté de fans dévoués qui lui ont donné leurs meilleurs conseils pour ces petites repousses. "J'essaie de me dire que c'est positif hein, que c'est la repousse des cheveux et que c'est cool en soi. Mais là on est sur une vraie tannée quoi. Je vous en supplie pour ceux qui ont terminé les protocoles de chimio, envoyez-moi vos expériences là-dessus parce que ça va me faire péter un plomb en fait. Ceux qui sont passés par ces repousses cheloues de cheveux, dites moi comment comment ça se passe, combien de temps ça dure", a-t-elle demandé.

Agathe Auproux a ensuite essayé de faire une raie sur le côté, afin "d'aplatir" ses cheveux. Une méthode qui s'est révélée fructueuse. "C'est pas parfait, mais c'est moins pire", s'est-elle finalement réjouie, remerciant ses abonnés pour leur conseils.

La superbe chroniqueuse va pouvoir les remercier à son tour, dans les pages de son prochain livre. Intitulé Tout va bien (Albin Michel), il est déjà disponible en pré-commande sur internet et devrait paraître le 2 octobre 2019.