Agathe Auproux en couple : photo avec son compagnon pour officialiser

Les admirateurs d'Agathe Auproux doivent passer une fin de semaine bien difficile. La belle brune de 28 ans est en couple et ne le cache plus. Jeudi 11 juin 2020, elle a partagé une photo qui ne laisse pas de place au doute.

D'ordinaire, Agathe Auproux est très discrète concernant sa vie amoureuse. Elle n'aime pas beaucoup parler de ses idylles sur les réseaux sociaux. Mais il faut croire que son amour est si fort qu'elle souhaitait officialiser la nouvelle auprès de ses fans. Mercredi 10 juin, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) s'est rendue à Monaco et ce n'était pas seulement pour profiter des joies de la ville. Elle y a retrouvé son petit ami et n'a pas manqué de le faire savoir en postant une photo avec lui.

Sur ledit cliché, on peut voir Agathe Auproux et le jeune homme descendre des escaliers, main dans la main, dans un style vestimentaire décontracté. La belle brune porte un legging à motifs et une brassière noire. Son compagnon quant à lui a opté pour un T-shirt blanc et un short. Probablement pour se protéger du soleil, tous deux portent une casquette.

Si elle est prête à officialiser son statut, Agathe Auproux ne souhaite toutefois pas dévoiler l'identité de l'homme qui fait battre son coeur. Les amoureux apparaissent en effet de dos afin que leur intimité soit préservée. Peut-être le présentera-t-elle un jour aux chanceux qui la suivent sur les réseaux sociaux.

C'est en avril dernier, à l'occasion d'un questions-réponses avec ses abonnés Instagram, qu'Agathe Auproux avait révélé qu'elle n'était plus célibataire. "En couple graaave", avait-elle répondu à un fan qui l'interrogeait sur sa vie amoureuse. Cette histoire semble donc bien partie pour durer, de quoi combler la brunette qui avait vécu une année 2019 difficile à cause de son cancer. Une maladie dont elle est guérie depuis et qu'elle avait évoquée dans son livre Tout va bien, paru en octobre 2019.