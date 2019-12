Agathe Auproux quitte TPMP : Cyril Hanouna réagit en direct

Trois petits mois et puis s'en va ! Alors qu'elle avait retrouvé l'équipe de Touche pas à mon poste et Balance ton post (C8) en septembre dernier, après avoir combattu durant plusieurs mois son lymphome, Agathe Auproux a pris la décision de quitter les deux émissions animées par Cyril Hanouna. Une nouvelle qu'elle a annoncée mercredi 4 décembre 2019, sur Instagram. Sans surprise, le présentateur de TPMP a réagi le soir-même à cette triste annonce.

Avec une émotion perceptible dans sa voix, Cyril Hanouna a confié : "Vous avez vu aujourd'hui qu'Agathe Auproux, qu'on aime énormément, a décidé de quitter l'aventure TPMP et BTP. C'est vrai qu'elle a eu énormément de soucis de santé, c'est ce qu'elle vous explique. C'est vrai qu'elle a envie de passer à autre chose, de faire autre chose, et on la comprend tout à fait." Loin d'être énervé par cette décision, l'animateur de 45 ans lui a souhaité de mener ses projets à bien. "Je voulais juste dire à Agathe qu'elle revient quand elle veut, la porte est toujours ouverte pour elle, et ça a été un grand talent qui était avec nous dans TPMP. (...) J'espère qu'elle reviendra un jour en tant qu'invitée. En tout cas on l'embrasse très fort. On comprend son choix. Je pense qu'elle va très vite faire ce qui lui plaît. Ici, ça lui plaisait, elle a dit qu'elle avait passé deux années et demi magnifiques mais c'est vrai qu'elle a envie de faire autre chose", a-t-il conclu. Sans surprise, ces déclarations ont touché la belle brune de 28 ans. En story Instagram, Agathe Auproux a partagé ce passage de Touche pas à mon poste. En guise de légende, elle a choisi des émojis représentant des coeurs.

Un départ pour de nouvelles aventures

Pour rappel, afin d'annoncer qu'elle quittait les deux émissions de C8, la jeune femme avait écrit : "J'ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec H2O, avec qui j'ai adoré travailler ces (presque!) 3 dernières saisons sur Touche pas à mon poste et Balance ton Post. Février 2017 - Novembre 2019. Comme vous le savez j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie j'étais de retour sur les plateaux... En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets. Bonne fin de saison aux copains. Merci pour tout, et vivement la suite !"

Tout au long de sa bataille contre le cancer, ses fans ont été très présents afin de la soutenir. Ils étaient également au rendez-vous lors de la sortie de son livre Tout va bien (aux éditions Albin Michel), le 16 octobre dernier, un ouvrage dans lequel elle parle sans tabou de sa maladie. Nul doute donc qu'ils la suivront dans ses projets à venir, que ce soit à la télévision ou ailleurs.