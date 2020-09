Agathe Auproux, son retour sur C8 après une opération : "J'étais dans l'urgence"

En novembre dernier, Agathe Auproux quittait les plateaux télé. Finalement, la jolie brune fait son retour en cette rentrée 2020 au côté de Cyril Hanouna deux fois par semaine dans Balance ton post, sur C8. Pour Le Parisien, la chroniqueuse de 28 ans évoque son retour à l'antenne ainsi que les raisons de son départ, liées à sa maladie, un cancer, plus particulièrement un lymphome dont elle est aujourd'hui remise.

"J'ai quitté C8 et les plateaux télé en novembre dernier, après avoir enchaîné une année compliquée et bizarre à l'hôpital, lance Agathe Auproux. J'avais tout de suite repris après ma rémission, chose que je n'aurais pas dû faire, car c'était trop tôt. Tout s'était enchaîné très vite, trop vite. Cyril et H2O (sa boîte de production) s'étaient bien adaptés pour que je puisse continuer Balance ton post à raison d'une fois par semaine pendant ma chimiothérapie. Il m'a toujours dit que la porte serait toujours ouverte. Quand il m'a reproposé en septembre dernier, j'ai tout de suite dit : 'Oui, bien sûr !'"

J'ai eu besoin de me recentrer

À peine guérie de son cancer que la meilleure ennemie de Kelly Vedovelli s'est précipitée sur C8... "J'étais dans une urgence de ne plus perdre de temps, j'avais envie de m'en sentir capable. J'y suis retournée trop vite. On m'avait enlevé le cathéter le 11 août et le 31, je faisais les photos de rentrée, juste après une autre opération", se souvient-elle. Finalement, le rythme de vie n'était plus tenable : "Je l'ai tenté, mais des émissions pareilles en direct, et qui durent longtemps, demandent beaucoup de concentration. Je ne me suis pas sentie fatiguée physiquement, mais dans ma tête, je n'étais pas toujours là dans l'exercice. Je ne voulais pas être exposée autant à la télévision. La bande a très bien compris. J'ai eu besoin ensuite de me recentrer sur mes énergies et de souffler. J'ai pris du temps pour moi, vu ma famille à Guéret, mes amis. J'ai fait un break toute seule à Dubaï."

Aujourd'hui, Agathe Auproux se sent bien dans ses baskets et se tient prête à débattre dans Balance ton post. "J'ai envie d'apporter une vision de l'actualité par quelqu'un de mon âge", lance-t-elle. Bien que l'émission soit prévue en direct dès 17h45 du lundi au vendredi, la jolie brunette n'apparaîtra à l'écran qu'à raison de deux fois par semaine. Et elle fait sa rentrée dès ce jeudi 3 septembre 2020 !