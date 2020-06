Agathe Auproux guérie de son cancer : émue pour son premier anniversaire

Le 24 juin 2019, soit il y a un an jour pour jour, Agathe Auproux annonçait une grande nouvelle à ses followers. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) révélait être guérie de son cancer après six mois de chimiothérapie. À l'occasion de cet anniversaire particulier, la jolie brune de 28 ans a partagé un tendre message sur Instagram.

Dans sa story, Agathe Auproux prend la parole. "Ça fait aujourd'hui un an que je suis en rémission complète du cancer, lance-t-elle. Je suis un petit peu émue. C'est une date un peu particulière." Sans pouvoir vraiment expliquer son ressenti, elle poursuit : "Je ne sais pas, je suis dans un mood particulier... Et je me rappelle le rôle que vous avez joué sur mon moral pendant cette période charnière de ma vie."

Et d'adresser quelques tendres mots à ses fans : "Aujourd'hui, je fête mon premier anniv de santé retrouvée. Merveilleuse journée à vous. Soyez fiers de vous et de vos accomplissements, quels qu'ils soient. Prenez une minute pour vous remémorer le chemin parcouru, faites preuve de gentillesse envers vous-mêmes. Force et courage dans vos luttes et vos combats. Love."

Aujourd'hui, en plus d'être guérie, la belle brune, qui souffrait d'un lymphome, apprend à vivre avec certaines cicatrices, comme celle laissée par son cathéter : "J'ai appris à l'aimer, elle ne me pose pas de problème." Toutefois, rappelons qu'il y a quelques jours, le 18 juin 2020 précisément, la jeune femme racontait, toujours en story sur Instagram, avoir vu sa silhouette se transformer depuis la maladie. "Mon corps a beaucoup changé après la chimiothérapie en plus, j'aimerais revenir à un 'avant', en vain", avait-elle déclaré. Malgré ces complexes physiques, Agathe Auproux assurait avoir "confiance en [son] esprit, [sa] personnalité, [ses] compétences". Une belle victoire.