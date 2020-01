Agathe Auproux : Forte, elle dévoile ses "cheveux tombés" et son cathéter

"Tout va bien" pour Agathe Auproux. Auteure de son premier livre paru le 16 octobre 2019, l'ancienne chroniqueuse de TPMP reste très proche de ses abonnés. Le 26 janvier 2020, la journaliste de 28 ans a dévoilé un cliché de ses vacances estivales, en dévoilant son cathéter toujours présent sous sa peau. Elle écrit :"Juillet 2019. 2 mois après la fin de la chimiothérapie le cathéter toujours bien en place." Elle montre ensuite la repousse de ses cheveux "tombés pendant le traitement qui se mettaient à repousser, hirsutes."

Source d'inspiration pour sa force, son courage et son optimisme, la jeune femme a ensuite partagé un texte sous forme de mantra en story. Des lignes inspirantes qui sonnent particulièrement justes pour celle qui a su vaincre le cancer alors qu'elle n'avait que 27 ans : "Rappelle toi du chemin parcouru. Demande toi où tu étais il y a 6 mois, 1 an, 5 ans. Apprécie le voyage. Améliore ce qui doit l'être. Porte un regard bienveillant sur qui tu étais. Félicite qui tu es devenu et embrasse le moment présent."

Le 11 mars 2019, la journaliste avait révélé être atteinte d'un cancer, un lymphome plus exactement. Elle avait annoncé suivre une chimiothérapie depuis mi-décembre 2018. Après 6 mois de traitement, la jeune femme est finalement sortie victorieuse de ce combat douloureux. Le 24 juin 2019, elle avait ainsi révélé sa guérison à ses fans en écrivant :""Rémission complète", a dit le médecin ce matin. Après 6 mois de chimiothérapie, le cancer est donc parti. Je suis guérie." Une belle victoire sur la vie qu'elle raconte en détails dans son premier ouvrage Tout va bien.