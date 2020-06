Agathe Auproux complexée : "Mon corps a beaucoup changé après la chimio..."

Après plus de six mois de chimiothérapie, Agathe Auproux avait annoncé une grande nouvelle. En juin 2019, la jeune femme révélait être guérie de son cancer. Un combat contre la maladie qui l'a profondément changée. En plus de voir la vie différemment, la belle brune de 28 ans a un tout nouveau rapport à son corps comme elle l'a révélé ce jeudi 18 juin 2020 sur Instagram.

C'est en story au cours d'une session questions/réponses avec ses plus de 830 000 abonnés qu'Agathe Auproux s'est confiée. Alors qu'une internaute souhaitait connaître la clé pour avoir confiance en elle, la jeune journaliste a fait une révélation inattendue. "Je suis pleine de complexes, a-t-elle assuré. Mon corps a beaucoup changé après la chimiothérapie en plus, j'aimerais revenir à un 'avant', en vain." Alors celle qui officiait au côté de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) multiplie les séances de sport.

Si Agathe Auproux admet qu'il est "difficile de se réapproprier [son] corps" et assure qu'il y a "plein de trucs qu'[elle] déteste" chez elle, elle confie tout de même que "d'autres choses" lui plaisent. "Heureusement, je focus là-dessus", poursuit-elle. Mais ces complexes ne lui gâchent pas non plus la vie : "Mais tranquille. J'ai confiance en mon esprit, en ma personnalité, en mes compétences. La confiance c'est dans la tête et les complexes n'occupent que la place qu'on leur donne et qu'on veut bien leur laisser. Je fais en sorte qu'ils n'en prennent pas trop."

Prochainement, la jolie brunette qui a récemment partagé une première photo avec son amoureux fera son grand retour. En effet, toujours en story sur Instagram, Agathe Auproux a annoncé son programme estival, à savoir "profiter", "avancer l'écriture de [son] deuxième livre" et "bien préparer la rentrée". La belle a semble-t-il de beaux projets ! "À la rentrée, je reviens à la télé, oui (...). Normalement vous allez être contents, j'espère en tout cas. Je communiquerai dessus en temps voulu, surprise", a-t-elle lâché. Affaire à suivre de près...