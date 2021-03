Agathe Auproux en couple : nouvelle photo avec son chéri, l'homme de sa vie

L'année 2020 n'aura pas été totalement gâchée par l'épidémie de coronavirus pour Agathe Auproux. La journaliste de 29 ans peut se vanter d'avoir réussi à trouver l'amour durant cette période plus que morose. Près d'un an après avoir annoncé la fin de son célibat sur les réseaux sociaux, Agathe Auproux a fait savoir qu'elle était toujours aussi amoureuse de son chéri dont l'identité est encore méconnue.

Via sa story Instagram ce mercredi 24 mars 2021, la jolie brune a partagé une nouvelle photo de leur duo, captée devant leur miroir. Souhaitant le préserver de l'attention du grand public, Agathe Auproux a encore une fois pris soin de camoufler son visage. En revanche, elle ne se prive pas d'étaler ses sentiments en commentant : "Pour toujours".

Très discrète concernant sa vie privée, la chroniqueuse de Balance ton post n'a partagé dans le passé qu'une seule et unique photo en compagnie de son compagnon. C'était en juin 2020 et, déjà à ce moment-là, elle jouait la carte du mystère avec un cliché où les amoureux apparaissaient de dos.

Quelques mois plus tard, en octobre 2020, Agathe Auproux se confiait pour la première fois avec passion sur la grande affection qu'elle portait à cet homme. "En 2020 purée, j'ai rencontré l'amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu'il me demande en mariage) est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi", écrivait-elle sur ses réseaux. Et d'ajouter avec confiance : "Je suis convaincue de l'aimer pour le restant de ma vie, de tout faire pour qu'il soit le plus heureux des hommes, et que notre but en arrivant sur cette terre était d'être ensemble, un jour. C'est fait."