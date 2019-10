Agathe Auproux en couple ? Son "coeur est pris", elle se confie

De retour dans l'émission Touche pas à mon poste (C8) depuis la rentrée 2019, Agathe Auproux a repris son siège de chroniqueuse autour de la table de Cyril Hanouna où elle a également pu retrouver tous ses anciens collègues. Jeudi 17 octobre 2019, la jeune femme de 28 ans, qui fêtait d'ailleurs son anniversaire ce même jour, s'est retrouvée au coeur d'une discussion animée sur sa vie privée...

Et ce n'est autre que le facétieux Jean-Michel Maire qui a questionné la jolie chroniqueuse sur sa situation amoureuse. Amusée, la jeune femme n'a pas vraiment hésité avant de déclarer : "Mon coeur est pris !" Sa révélation a immédiatement intrigué les autres chroniqueurs qui se sont empressés de demander plus de détails. Un peu gênée, Agathe Auproux a tout de suite surenchéri : "Non, mais quand on a quelqu'un dans le coeur et dans la tête, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en couple, mais on pense à quelqu'un, quoi !", ajoute-t-elle avec un sourire malicieux et sans donner plus d'informations.

Révélations sur son salaire

Au cours de la même soirée, la jeune femme a abordé le sujet de la publicité sur Instagram. Avec 735 000 abonnés à son actif, Agathe Auproux est aussi ce que l'on appelle une "influenceuse". À ce titre, elle parvient parfois à tirer profit de ses publications lorsque ces dernières sont sponsorisées. Sur le plateau de l'émission et face à l'insistance de Cyril Hanouna, elle a révélé qu'elle gagnait entre 4000 et 6000 euros par post publicitaire. Une somme qui a beaucoup surpris l'assistance, forçant la jeune femme à s'expliquer : "La cible jeune ne regarde plus trop la télé, n'est plus trop sur les magazines papier, l'endroit principal où les jeunes de 15 à 25 ans consomment de la publicité, c'est Instagram", s'est-elle justifiée avant de préciser "Je fais beaucoup de posts sans gagner d'argent."

Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait annoncé le 11 mars 2019 être atteinte d'un lymphome, et ce, au travers d'une publication Instagram qui avait généré plus de 224 000 like. Après avoir quitté son poste de chroniqueuse dans TPMP, Agathe Auproux s'est battue pendant plusieurs mois contre cette maladie. Aujourd'hui, enfin sortie d'affaire, elle raconte cette douloureuse expérience dans son livre Tout va bien publié aux éditions Albin Michel, le 16 octobre 2019.