Eric et Ramzy déchaînés font le show devant Camille Lellouche et Alexandra Lamy pour LOL : Qui rit, sort

Ils seront entourés des humoristes Camille Lellouche, Ahmed Sylla et Panayotis Pascot, ainsi que du jeune Just Riadh, influenceur de plus en plus populaire sur Instagram et réputé pour ses courtes vidéos parodiques chez les plus jeunes. Alice David, Audrey Fleurot et Gérard Darmon complètent le casting de ces épisodes qui s'annoncent encore plus fous que ceux d'avant.

Ces deux derniers étaient d'ailleurs les seuls absents de l'avant-première qui s'est déroulée ce jeudi au Trianon à Paris. Tous les autres se sont réunis pour présenter à un public de chanceux les premiers épisodes de l'émission. Et les spectateurs, eux, avaient le droit de rire ! Ils ne s'en sont d'ailleurs pas privés et ont pu ensuite assister à une soirée avec un DJ.

Parmi eux, l'actrice et réalisatrice Julie Ferrier qui avait également fait le déplacement pour découvrir les aventures de ses amis. Et vu son immense sourire devant le photocall, elle semble avoir apprécié ! A moins que ce ne soient les grimaces et pitreries d'Eric et Ramzy qui l'aient rendue hilare...