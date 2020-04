Melha Bedia (Forte) : Quand Ramzy était furieux contre elle à cause de Diam's !

Des mois de promo et, jusqu'au dernier moment l'espoir de faire découvrir Forte aux spectateurs dans les salles de cinéma. Malheureusement, le coronavirus et le confinement auront eu raison des espoirs de la sympathique Melha Bedia. Qu'à cela ne tienne, le film arrive sur Amazon Prime Video. Ce projet devait servir de rampe de lancement à la jeune femme, surtout connue jusqu'à présent pour son statut de "soeur de".

Dans les pages du journal Le Parisien, Melha Bedia ne cache rien de sa filiation avec Ramzy, qui n'est autre que son grand frère. Un protecteur qui voulait surtout qu'elle fasse de hautes études plutôt que d'entrer comme lui dans le show business... "J'ai eu mon bac à 16 ans avec mention, et j'avais sauté une classe. Tous les dimanches, Ramzy me faisait faire une dictée et me donnait deux livres à lire pour la semaine d'après. Il m'offrait tout ce que je voulais, mais à une condition : que j'aie de bonnes notes. (...) Il voulait que je fasse prépa HEC", s'est souvenue la jeune femme de 29 ans.

Mais Melha Bedia a opté pour un autre chemin, pour le plus grand désarroi de son célèbre frère, ce qui lui a valu plusieurs mois de fâcherie. Et tout ça à cause de... Diam's ! "Diam's était ma meilleure amie. (...) Elle m'a proposé de partir un an en tournée avec elle. Tu feras la styliste, ça te fera de l'argent de poche et le temps de réfléchir. Quand je l'ai annoncé à Ramzy, il s'est dit qu'il allait perdre sa soeur, genre elle part avec une rappeuse, dans un tour-bus, avec des techniciens qui décapsulent à 9h du matin leur canette de bière avec leurs chicots. (...) Diam's me proposait aussi de faire sa première partie. Là, il ne m'a plus parlé pendant deux ans, ou alors pour me dire : 'Vous, la nouvelle génération, vous voulez tout, tout de suite, nous, on en a bavé.' Aujourd'hui, je ne lui en veux pas et je le remercie. Ça m'a aidée aux bons endroits", a-t-elle ajouté.

Melha Bedia a depuis multiplié les expériences et les projets grâce au spectacle Fat & Furious ainsi que les films Pattaya, Hibou ou Bad Buzz. Plus étonnant, on la retrouve aussi ponctuellement dans la bande des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL !