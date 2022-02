"Ça nous a coûté nos femmes" : Eric Judor fâché avec Ramzy, cette brouille qui les a conduits au divorce

Eric Judor et Ramzy Bédia sont frères de coeur. Ils n'ont peut-être pas la même maman mais ont eux aussi traversé des hauts et des bas dans leur amitié fusionnelle. Leur duo humoristique, Eric et Ramzy, leur a ouvert les portes du show-business. Grâce à lui, ils ont écumé toutes les scènes de France, ont fait rire le public de la série H et poncé les plateaux télé pour promouvoir la sortie des nombreux films qu'ils ont tournés tous les deux. Mais voilà, à trop se côtoyer et enchaîner les projets, les egos ont fini par prendre le dessus. En 2008, Seuls Two, long-métrage qu'ils réalisent, marque un gros tournant particulier dans la carrière des deux humoristes : leur rupture. "C'est comme si un couple ensemble depuis quinze piges n'avait pas décidé, au moment d'avoir un enfant, qui faisait le papa et qui faisait la maman. Du coup, c'était 'C'est moi le réalisateur, non c'est moi, non c'est moi...' Le temps était venu de faire chacun nos trucs. Pendant deux ans, on ne s'est pas appelés, rien, aucun contact" confiait Eric Judor à So Film en 2013.

Si les tensions ont fini par s'apaiser entre les deux acolytes, leurs retrouvailles ont eu des répercussions sur leur vie personnelle. Tous deux mariés à l'époque, Eric Judor et Ramzy Bédia finissent par divorcer : "Ça nous a coûté nos femmes. Pour les gens qui vivaient avec nous, c'était infernal. Ça doit quand même être chiant quand t'as l'impression que ton mec a 3 ans et demi dès qu'il est avec son pote. Même nos enfants, on les saoulait". Les deux acteurs ont depuis retrouvé l'amour et leur équilibre dans le travail, à deux ou en solo.

Eric Judor est d'ailleurs l'une des stars de la nouvelle série de Disney +, Week-end Family, disponible dès ce mercredi 23 février sur la plateforme. Il incarne Fred, un père de famille au quotidien mouvementé avec ses filles, leurs mères et sa nouvelle compagne. Père de cinq enfants de mariages différents, Eric Judor n'a pas eu de grandes difficultés à s'imprégner de ce personnage que les amoureux de Disney + adorent déjà...