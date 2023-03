Eric Judor : Photos de sa jolie et très discrète femme avec qui il a eu 5 enfants

Eric Judor - à l'écran ce soir sur TF1 pour le retour du Palmashow, mais aussi au coeur du documentaire de France 5 Chauves, la revanche - n'est plus un coeur à prendre. Il est marié, depuis 2016, à la mère de ses cinq enfants (deux filles et trois garçons, dont des jumeaux). Une femme à qui il avait dit "oui" en Guadeloupe, sur les terres d'origine de son papa, et qui le combe donc de bonheur depuis plusieurs années.

Mais l'humoriste de 54 ans s'emploie à maintenir sa vie privée la plus secrète possible et a donc par conséquent toujours souhaité préserver sa dulcinée de sa notoriété. Ce qui explique notamment la raison pour laquelle il est rare de les voir ensemble, s'afficher devant les photographes. Pour cela, faut remonter à 2014, alors que le couple profitait de la douceur du mois de mai pour voir les meilleurs tennisman du monde s'affronter dans l'un, si ce n'est le plus prestigieux des tournois de la balle jaune : Rolland Garros.

C'est dur

Ils avaient notamment été aperçus en train de partager un langoureux baiser depuis les tribunes. C'était également l'occasion de voir à quoi ressemble celle qui fait de l'humoriste un homme épanoui. Une jolie blonde très élégante. A noter qu'un an plus tard, les deux tourtereaux étaient de nouveaux photographiés dans les tribunes du tournoi.

L'acolyte de Ramzy a la chance, en plus d'avoir trouvé son âme soeur, de connaître les joies que cela peut procurer d'être papa. Mais c'est un statut qui peut également s'accompagner d'inquiétudes. En 2018, au micro d'Europe 1, il faisait part aux auditeurs de sa crainte d'être "un vieux père". "Je vais avoir 50 ans, je suis dégoûté ! (...) Je me dis que je vais être un vieux père, quoi. Ah si, on est obligé de se dire ça à un moment donné", s'était-il inquiété.

Son rôle de père, c'est un sujet qu'il avait également évoqué en février 2022 sur le plateau de Quotidien, alors qu'il était venu faire la promotion de la série Week-end Family (disponible depuis le 23 février sur Disney+). "Ils sont très bruyants. J'ai des jumeaux, c'est dur... Mais je les adore !" avait-il notamment raconté au sujet de ses deux petits derniers. De rares confidences de la part de l'humoriste.