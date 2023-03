Diaporama : Eric Judor : Photos de sa jolie et très discrète femme avec qui il a eu 5 enfants

Eric Judor : Photos de sa jolie et très discrète femme avec qui il a eu 5 enfants

Eric Judor est marié depuis plusieurs années à la mère de ses cinq enfants (deux filles et trois garçons, dont deux jumeaux). Eric Judor - Avant-première du film "En place" au cinéma Max Linder Panorama à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Une femme à qui il avait dit "oui" en Guadeloupe, sur les terres d'origine de son papa, et qui le combe donc de bonheur depuis plusieurs années. Éric Judor au match de NBA Game Paris 2020 entre les Bucks de Milwaukee et les Charlotte Hornet à l'AccorHotels Arena à Paris le 24 janvier 2020. © Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

Un couple qui ne s'affiche toutefois que très rarement en public. Pour cela, faut remonter à 2014, alors que le couple profitait de la douceur du mois de mai pour voir les meilleurs tennisman du monde s'affronter dans l'un, si ce n'est le plus prestigieux des tournois de la balle jaune : Rolland Garros. Eric Judor et sa nouvelle compagne enceinte aux Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, le 29 mai 2014. © BestImage

Ils avaient notamment été aperçus en train de partager un langoureux baiser depuis les tribunes. Eric Judor est papa de jumeaux à 50 ans - Eric Judor et sa compagne aux Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, le 29 mai 2014. © BestImage

