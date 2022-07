Éric Judor papa de 5 enfants : rares photos de sa très discrète épouse

Le duo mythique Eric et Ramzy est une nouvelle fois à l'affiche ce mercredi 20 juillet, à l'occasion de la diffusion du film Halal police d'état, une comédie d'une efficacité implacable. L'occasion d'évoquer la vie sentimentale d'Éric Judor, qui s'est marié avec sa chérie en 2016 en Guadeloupe, sur les terres d'origine de son papa.

Mais l'humoriste de 53 ans met un point d'honneur à préserver sa vie privée. Impossible donc de connaître l'identité de sa dulcinée. Les apparitions publiques du couple se font extrêmement rares. Il faut remonter à 2015, à Roland Garros, pour voir les deux tourtereaux s'afficher ensemble publiquement. Ils avaient déjà assisté au tournoi de tennis un an auparavant. Ils avaient notamment été aperçus en train de partager un langoureux baiser depuis les tribunes.

"Je suis dégoûté !"

L'acteur originaire de Meaux est donc visiblement amoureux mais également papa de cinq enfants : deux filles et trois garçons, dont deux jumeaux. Il s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur son rôle de papa, notamment au micro d'Europe 1 en 2018. Il avait fait part aux auditeurs de son inquiétude d'être "un vieux père". "Je vais avoir 50 ans, je suis dégoûté ! (...) Je me dis que je vais être un vieux père, quoi. Ah si, on est obligé de se dire ça à un moment donné" avait-il expliqué. Quelques mois plus tard, l'acteur des Dalton se confiait sur son petit garçon de 4 ans.

Plus récemment, le 10 février dernier sur le plateau de Quotidien, il parlait de ses enfants alors qu'il était venu faire la promotion de la série Week-end Family (disponible depuis le 23 février sur Disney+). "J'ai cinq enfants, et Week-end Family ça me parlait beaucoup de ramener cinq enfants le week-end. C'est très bruyant, je fais des vannes avec mes enfants, mais les enfants n'ont pas de second degré ! Alors ma grande fille l'a appris à ses dépends malheureusement, elle c'est raté, mais tous les autres ils ont un père qui fait du premier degré sympa. Alors que la première, elle a pris des vannes hardcore" avait-il raconté.

"Ils sont très bruyants. J'ai des jumeaux, c'est dur... Mais je les adore !" avait-il rajouté en parlant de ses jumeaux.