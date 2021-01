Ramzy Bedia et Anne Depétrini : une histoire d'amour semée d'embûches

Entre 1999 et 2011, Anne Depétrini a partagé la vie de Ramzy Bedia. Une relation amoureuse qui s'est transformée en vie de famille avec la naissance de deux filles : Ella et Ava, 18 et 12 ans. Au début de leur romance, l'animatrice et l'humoriste ont dû composer avec la rencontre de leurs deux univers bien différents, elle ayant grandi dans les beaux quartiers et lui, un garçon de banlieue, fils de parents algériens.

Pour Anne Depétrini, faire accepter Ramzy par sa famille était un problème qui allait bien au-delà des origines : "Je suis fille unique, donc forcément, mon père détestait mes prétendants. Tous", avait-elle confié à Paris Match en 2010, lors d'une interview de couple. Du côté de Ramzy, ses parents avaient un leitmotiv : "Surtout, ne ramène pas une Française..." Ainsi, sa mère lui montrait des photos d'Algériennes candidates à un mariage à chaque retour de voyage au pays.

Les relations d'Anne Depétrini avec sa belle-famille algérienne se sont heureusement améliorées : "Une fois qu'elle est venue à la maison, ils ont vu que leur fils était heureux, qu'Anne était une fille bien. Et mon père est tombé raide dingue dès le premier regard", l'acolyte d'Eric Judor s'était-il souvenu auprès de nos confrères. Le charme de l'animatrice a mis plus de temps à opérer du côté de la mère du comédien... "Elle parlait arabe avec ses soeurs pour m'exclure. Jusqu'à ce que je lui fasse remarquer que ce n'était pas poli." Un souvenir dont Anne Depétrini s'est directement inspirée en 2010 pour réaliser son film Il reste du jambon ?, comédie librement tirée de son histoire d'amour, avec Ramzy dans le rôle principal.

Deux filles élevées dans la tolérance... mais sans jambon

Le choc des cultures s'est également fait sentir avec l'arrivée du premier enfant de Ramzy et Anne Depétrini en 2002, au moment de choisir le prénom du bébé : "Ma mère m'a toujours dit : Il est hors de question que j'appelle mon petit-fils Benoît ou Guillaume...", l'acteur de La Tour Montparnasse infernale avait-il confié. "Et moi, je ne pouvais pas appeler mon enfant Rachid, non pas que je n'aime pas ce prénom, mais quand il s'agit de ton enfant, tu as besoin de te reconnaître dans ce qu'il est", avait alors ajouté sa moitié.

Pour ce qui est de la religion, Anne et Ramzy ont cherché un équilibre de tolérance et de compromis pour leurs filles : "Elles décideront plus tard. Elles peuvent aussi très bien vivre sans Dieu. Mais elles sont baptisées chez les musulmans et les catholiques. Et c'est à l'occasion du baptême d'Ella que nos parents se sont rencontrés pour la première fois", Anne Depetrini avait-elle précisé. Ultime point de discorde familiale : le jambon ! "Il refuse que les filles mangent du porc. Je n'approuve pas, pourquoi les priver d'une chose avant qu'elles aient décidé ?"

Séparé de la mère de ses filles depuis 2011, Ramzy Bédia a depuis refait sa vie avec la jolie Marion. Ensemble, ils ont accueilli un enfant au printemps 2020.