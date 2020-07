Ramzy Bedia à nouveau papa à 48 ans : un bébé avec sa compagne Marion

Ramzy Bedia n'est pas ce que l'on peut appeler un homme réservé. Dans ses films, sur scène, ou avec Eric Judor, qu'il a retrouvé dans le film Balle perdue proposé par Netflix depuis le 19 juin 2020, l'humoriste et acteur aime faire du bruit et se faire remarquer. Mais lorsqu'il s'agit de sa vie privée, le grand frère de Melha Bedia se montre bien plus secret. C'est en effet dans la plus grande discrétion que Ramzy est à nouveau devenu papa tout récemment.

Lors d'une interview réalisée pour GQ au mois de juin, dans le cadre de la promotion de Balle perdue, le comique de 48 ans a expliqué que le confinement lui avait permis de pouvoir être auprès de sa compagne Marion, alors enceinte. "La vérité, c'est que j'ai adoré le confinement ! Enfin, je n'allais plus au restaurant et je me suis remis à faire la bouffe. Enfin, je me suis mis à manger avec mes enfants autour de la table. Ma femme était enceinte, j'ai pu assister à ses deux derniers mois de grossesse, être à ses côtés", avait-il confié. On comprend donc que le bébé que portait Marion est né depuis. Quant à savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, le mystère reste entier.

Si cet enfant est le premier pour Ramzy Bedia et sa compagne Marion, l'acolyte d'Eric Judor a déjà de l'expérience en matière de couches et de biberons. De son mariage avec l'animatrice et actrice Anne Depétrini, qui a pris fin en 2011, sont nées deux filles : Ella, en juin 2002, et Ava, en mars 2008.

Au cours d'une interview accordée à La Tribune de Genève en 2017, à l'occasion de la sortie du film Une vie ailleurs dont il partage l'affiche avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia avait évoqué le couple qu'il forme avec Marion. "Là, j'ai une amoureuse avec laquelle je suis très heureux", avait-il délicatement et tendrement glissé. Leur bonheur est à présent consolidé avec l'arrivée d'un bébé.