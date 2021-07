Elodie Fontan et Philippe Lacheau : Escapade au soleil pour un jour très particulier

Les cigales en fond sonore, une maison avec piscine dans la campagne comme décor... Elodie Fontan a décidé de célébrer son anniversaire en petit comité. L'actrice qui est en couple avec le réalisateur et acteur de 41 ansPhilippe Lacheau est en vacances avec lui dans une région ensoleillée.



Soleil, calme et bronzette au programme : il n'en fallait pas plus pour un anniversaire digne de ce nom ! Au bord de la piscine, la comédienne a remercié ses amis comme l'acteur Medi Sadoun et les quelques fans qui lui ont souhaité un bon anniversaire. Elodie, née à Bondy, a eu 34 ans hier, vendredi 9 juillet 2021.

Les jambes trempées et légèrement hâlées, Elodie Fontan a donné un aperçu de l'endroit idyllique dans lequel elle se trouve. "Je crois que je suis bien. Bon ok j'ai la chair de poule mais la piscine n'est qu'à 26 #FrileuseMaladive", peut-on lire en story. Dans une autre vidéo, dans laquelle elle ne montre toujours pas son visage, elle écrit : "Définitivement un air de vacances ! Perdue au milieu des vignes. Non y'a pas de smiley cigale !" La jolie blonde montre le terrain verdoyant et arboré qui lui fait face, avec la piscine en extérieur. Une vraie résidence du Sud de la France !

Je me trouve frais en chemise blanche

De son côté, Philippe Lacheau, a également filmé son lieu de villégiature pour cet été. Réalisateur des comédies Babysitting, Nicky Larson et Alibi.com, Philippe Lacheau a adressé un message teinté d'humour à sa communauté. En story, il plaisante : "Salut à tous, juste un petit message pour vous dire... rien. Juste que je me trouve frais en chemise blanche, elle est toute neuve. Du coup, je voulais le partager avec vous". Une vidéo satirique pile-poil dans l'humour de Fifi, comme le surnomme ses proches.

En mars 2020, le couple discret lorsqu'il s'agit de leur vie personnelle profitait du confinement pour pouponner. Lors d'un live Instagram, leur ami Jarry leur avait demandé comment se profilait ces semaines enfermées à la maison avec bébé. "Franchement, c'est cool, c'est cool. T'habites pas loin de chez moi, donc si ça se passait pas bien, tu l'entendrais", a rétorqué le présentateur de LOL : Qui rit, sort ! sur Amazon Prime.

Elodie Fontant et Philippe Lacheau sont les parents d'un petit garçon prénommé Raphaël, né il y a un an.