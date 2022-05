Audrey Fleurot et ses looks dans HPI : elle dévoile comment elle trouve ses "perles"

HPI, c'est reparti ! Après une première saison saluée par la critique et adorée par le public, Morgane Alvaro, l'héroïne déjantée du programme incarnée par Audrey Fleurot, est de retour sur TF1. Ce jeudi 12 mai, TF1 diffusait les premiers épisodes de cette nouvelle salve tant attendue par les téléspectateurs. En termes de promotion, la comédienne et ses partenaires de jeu, dont Mehdi Nebbou, ont tout donné. Audrey Fleurot est même allée jusqu'au bout en investissant le plateau de Quotidien ce même jour, à quelques minutes du lancement de la nouvelle saison. L'occasion pour elle d'en dévoiler un peu plus sur les tournages et de révéler l'un de ses secrets.

Incarner Morgane Alvaro n'est pas de tout repos. Mais Audrey Fleurot n'a pas hésité une seule seconde à poursuivre l'aventure haut en couleurs, à l'image de la garde-robe de son personnage. Et justement, niveau costume, ça coince parfois. Le style inimitable de Morgane Alvaro est bien plus travaillé qu'il n'y paraît mais il est surtout compliqué à trouver ! C'est du moins ce qu'a affirmé l'actrice de 44 ans à Yann Barthès.

Si c'est la créatrice des costumes Nadia Chmilevsky qui gère ce genre de problèmes, Audrey Fleurot participe elle aussi à la recherche des différents looks de la série. Et contrairement à ce que l'on peut croire, elle ne court pas les boutiques parisiennes pour dégoter des pépites, loin de là. Audrey Fleurot fait comme une grande majorité des Français désormais : elle s'est inscrite sur Vinted !

Au-delà des petits prix, il est aussi beaucoup plus simple d'habiller Morgane sur la plateforme : "Je suis sur Vinted parce qu'il n'y a que là qu'on peut trouver des trucs 'morganesques'. Le problème quand on fait la préparation, c'est qu'elle est tardive, juste avant le tournage et c'est très compliqué de trouver dans des boutiques lambda le genre [de vêtements qu'elle met]. Sur les tournages, il y a beaucoup de temps où l'on ne fait rien. (...) Donc j'ai commencé à regarder sur Vinted pour trouver des trucs et j'ai trouvé des merveilles, ça m'a vraiment amusée. L'idée étant que ce soit toujours dans le budget de Morgane. Et on trouve des perles." Une astuce pratique pour laquelle on lui tire notre chapeau.