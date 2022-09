Julie de Bona (Les Combattantes) "un miracle de la génétique" : elle évoque le grand drame de sa vie

Ce lundi 19 septembre est attendu le lancement de la série événement de TF1 : Les Combattantes. Avec la Première guerre mondiale en toile de fond, le show se consacre aux histoires de quatre héroïnes, incarnées par Camille Lou, Audrey Fleurot, Sofia Essaïdi et Julie de Bona. Toutes des actrices bien habituées de TF1 et, pour certaines déjà vues dans Le Bazar de la charité, autre phénomène de la Une suivi en 2019.

Dans Les Combattantes, Julie de Bona a été choisie pour camper le rôle de mère Agnès à la foi va être ébranlée par les horreurs de la guerre. Un nouveau personnage bien éloigné de la vie de l'actrice, dont les origines sont d'ailleurs insoupçonnées. "Je viens d'une famille d'immigrés. Nous avons vécu un peu de tout, on a un peu galéré. Maman, qui était femme au foyer, est devenue couturière puis a ouvert un restaurant vietnamien afin de subvenir aux besoins de la famille. Mon père lui, avait une petite société d'import export qui a fait faillite. Face à la situation de mes parents, je ne m'autorisais pas à devenir actrice. Mais finalement, la passion l'a emporté sur la raison ! Ayant été bercée par la culture asiatique et cette pudeur des sentiments, c'était aussi une façon pour moi d'exprimer mes émotions", confiait-elle lors d'une interview pour Paris Match en 2016. Hors, il est bien difficile de remarquer ne serait-ce qu'un trait asiatique sur le visage de Julie de Bona, à son grand regret.

C'est un peu le grand drame de ma vie

"C'est un peu le grand drame de ma vie d'ailleurs ! Enfant, j'étais blonde aux yeux bleus... dans ma famille, cela a été vécu comme un miracle de la génétique. Il y a eu une vraie fascination ! Je tiens mes origines de ma grand-mère maternelle. Vietnamienne, elle est tombée amoureuse d'un français, médecin militaire durant la guerre d'Indochine. Ma grand-mère a tout quitté par amour et est venue s'installer dans le sud de la France. Ils ont eu six enfants métisses, dont ma mère. Mon père lui, est d'origine italienne", a-t-elle continué.

En grandissant, il ne fut alors pas facile pour la comédienne de 41 ans de se faire entendre sur le sujet. "Mes camarades d'école pensaient que ma mère était ma nounou. Personne ne voulait croire en mes origines vietnamiennes, d'autant plus que ma soeur ne me ressemble pas du tout ! Elle a hérité des traits très asiatiques de ma mère... et moi il fallait que je me justifie tout le temps ! C'était très violent", s'est-elle encore souvenue.

Les Combattantes, lundi 19 septembre dès 21h15 sur TF1