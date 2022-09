Audrey Fleurot : Son compagnon "très fort pour le quotidien", rares confidences sur sa famille

Au fil des années, Audrey Fleurot ne cesse d'accroître sa notoriété et de marquer le cinéma ainsi que la télévision française de son empreinte. Alors qu'elle s'est fait connaître auprès du grand public pour son rôle de la Dame du Lac dans Kaamelott de 2005 à 2009, sa performance dans le film à succès Intouchables a définitivement lancé sa carrière. On l'a vue par la suite à de multiples reprises dans des séries télévisées comme Le Bazar de la Charité ou HPI, dans lequel elle incarne Morgane, le personnage principal du programme.

Dans une interview accordée au magazine ELLE, celle qui est à l'affiche d'une série historique de TF1 intitulée Les combattantes depuis le 5 septembre a répondu au journaliste qui lui demandait son secret pour réussir à gérer sa vie de famille entre ses multiples tournages. "J'ai la chance d'avoir un compagnon qui est très fort pour le quotidien. Et puis mon fils de 9 ans vit très bien le fait que je sois souvent en tournage", a-t-elle déclaré. Pour rappel, elle est maman d'un petit garçon prénommé Lou, né de sa relation avec le réalisateur Djibril Glissant.

"Je lui donne plein de choses"

"En revanche, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on me pose tout le tout la question dans les médias ! On n'interrogerait pas ainsi un acteur", s'est-elle insurgée, avant de poursuivre : "Il n'y a pas une interview où je ne doive pas me justifier du fait de trop travailler. Ce qui sous-entendrait que j'abandonne mon fils... Je refuse cette vision. Je lui donne plein de choses. Quand je suis à la maison, je suis présente à 200%. Cette société me fatigue, à toujours vous culpabiliser. Et les femmes sont parfois les premières à le faire !".

Si elle se donne autant à fond, c'est notamment parce qu'elle vit de sa passion. "Moi j'ai rêvé d'exercer ce métier depuis que je suis toute petite, j'ai la chance de le faire, et qu'on me propose des trucs passionnants. Cela ne durera pas éternellement. Alors autant en profiter", rajoutant qu'avec ses "25 ans de métier", elle parvient à "garder la tête froide" par rapport à tout ce qui lui arrive. En mai dernier, elle expliquait vouloir faire une pause de quelques mois dans son travail dans les colonnes du magazine Nous Deux.