Audrey Fleurot : Une grande pause dans sa carrière, elle explique sa décision

Il est grand temps de prendre quelques mois pour souffler un bon coup. Si elle semble perpétuellement être de bonne humeur, Audrey Fleurot n'en est pas moins légèrement surmenée. Le jeudi 26 mai 2022, la comédienne de 44 ans est de retour sur le petit écran dans la deuxième saison de la série HPI. Mais on ne peut pas dire que, ce petit écran, elle l'avait quitté. Omniprésente à la télévision, l'héroïne du programme de TF1 enchaîne les projets sans jamais s'accorder de pause.

Voilà qui explique la décision d'Audrey Fleurot, qui va s'éloigner des caméras avant de reprendre du service. "Je n'ai rien prévu de particulier, explique-t-elle, avec soulagement, dans les colonnes du magazine Nous Deux. Je n'étais pas rentrée chez moi depuis deux ans et demi ! J'ai enchaîné les tournages de HPI, Les Combattantes, Esprit d'hiver, puis la deuxième saison de HPI. J'étais fatiguée et ma famille me manquait. Je prends donc du temps pour me reposer avant de recommencer les tournages en juillet pour la saison 3 de HPI."

HPI renouvelé pour une saison 3 !

En couple avec Djibril Glissant - qui a d'ailleurs réalisé deux épisodes de la nouvelle saison de HPI ! -, Audrey Fleurot est maman d'un petit garçon de 6 ans prénommé Lou. L'actrice va donc profiter de son mari et de son fils... puis retournera, en forme, sur les plateaux de tournage. La série HPI a effectivement été renouvelée, d'ores et déjà, pour une saison 3, face au succès fulgurant des tous premiers épisodes. "HPI me prend beaucoup de temps mais c'est important de faire d'autres choses à côté. Cela dit, Morgane est un personnage tellement haut en couleurs, qui m'offre une telle liberté, que ce n'est pas évident de trouver des projets aussi enthousiasmants, avouait-elle il y a quelques jours sur Franceinfo. Je n'ai pas encore envie de la lâcher, il y aura donc une saison 3, mais j'ai peur de faire la saison de trop. J'ai envie de l'incarner tant qu'on arrivera à monter les curseurs à chaque fois et tant que je m'amuserai."

Retrouvez l'interview intégrale d'Audrey Fleurot dans le magazine Nous Deux, n°3908, du 24 mai 2022.