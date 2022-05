Audrey Fleurot en couple, elle évoque son compagnon et l'organisation difficile à la maison

J'étais fatiguée et ma famille me manquait

De retour dans HPI, prochainement à l'affiche de la série Les Combattantes, Audrey Fleurot n'a pas une minute à elle. Et pas beaucoup plus, hélas, à accorder à sa vie de famille. Ce qui explique qu'elle retrouve, avec délice, Djibril Glissant sur en tournage. Ensuite, la comédienne de 44 ans se permettra une petite pause bien méritée de quelques mois. "Je n'ai rien prévu de particulier, rappelle-t-elle. Je n'étais pas rentrée chez moi depuis deux ans et demi ! J'ai enchaîné les tournages de HPI, Les Combattantes, Esprit d'hiver, puis la deuxième saison de HPI. J'étais fatiguée et a famille me manquait. Je prends donc du temps pour me reposer avant de recommencer les tournages en juillet pour la saison 3 de HPI." C'est le petit Lou qui va être content...

