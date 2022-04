"Je ne pouvais pas l'appâter" : Audrey Fleurot mise en difficulté par son chéri dans HPI

Les fans trépignent d'impatience à l'idée de retrouver HPI dans quelques jours. TF1 donne rendez-vous aux téléspectateurs le jeudi 12 mai prochain pour découvrir les nouvelles aventures de la rocambolesque héroïne du programme, Morgane Alvaro.Audrey Fleurot a pris le même plaisir à incarner ce personnage haut en couleurs. Sur le tournage, tout n'était cependant pas comme pour la première saison. Contrairement aux épisodes précédents, la comédienne n'a pas eu affaire qu'à des inconnus en termes de réalisation puisque son compagnon Djibril Glissant s'est invité dans la famille HPI.

Audrey Fleurot a été à la fois contente, soulagée et légèrement bousculée d'avoir le père de son fils Lou pour la diriger dans les deux derniers épisodes de la saison. Il y a eu le bon côté des choses, évidemment. Souvent pris par leurs emplois du temps respectifs chargés, les tourtereaux ont eu l'occasion d'allier l'utile à l'agréable : "C'était très stimulant et carrément chouette de partager mon quotidien avec lui, a-t-elle indiqué dans les pages de Télé Magazine. Cela nous a permis de nous voir, ce qui est quand même pas mal ! L'avoir pour la dernière ligne droite, quand on commence à fatiguer et à avoir le blues de chez soi, ça redynamise."

Leur fils Lou, fan de la série

Cette première expérience professionnelle en amoureux a été plutôt positive même si Audrey Fleurot ne pouvait évidemment pas se mettre Djibril Glissant dans la poche aussi facilement qu'elle l'aurait cru : "Je ne savais pas trop car on n'avait jamais bossé ensemble. Eh bien ça s'est super bien passé. (...) Comme il me connaît, je ne pouvais pas 'l'appâter' en restant dans la facilité."

Plus qu'à patienter encore un peu pour le public pour découvrir le résultat de la collaboration entre Audrey Fleurot et son chéri Djibril Glissant. Quoiqu'il en soit, leur plus beau travail à tous les deux reste leur petit garçon Lou. Ce dernier est d'ailleurs le premier fan de la série : "Il est très fier. Il aime beaucoup HPI. Il a regardé tous les épisodes" avouait Audrey Fleurot en début de mois. À seulement 7 ans, Lou peut effectivement déjà être très fier de ses parents.